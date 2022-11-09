Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatını hatırlatmak için vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderdi. Çök-Kapan-Tut tatbikatının nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu. Vatadaşlara gelen mesajın ardından çök-kapan-tut hareketi araştırılmaya başlandı. Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem tatbikatının nasıl yapılacağı araştırılmakta. Peki, AFAD Çök kapan tut mesajı nedir? AFAD mesajı ne? Büyük deprem tatbikatı ne zaman? Detaylar haberimizde...

AFAD ÇÖK-KAPAN-TUT MESAJI NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatını hatırlatmak için vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderdi. Afad tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani ."

BÜYÜK DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN?

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu. Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.