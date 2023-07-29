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AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla attı

Otomobil Haberleri

Hatay'da AFAD çalışanı olan bir sürücü, kontrolden çıkan otomobiliyle takla atarak yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü, burnu bile kanamadan otomobilden çıktı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Hatay'da AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla atıp yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü, ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD çalışanı olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki 17 FE 431 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü burnu kanamadan otomobilin içerisinden çıktı.

Trafiğe kapanan yol otomobilin çekilmesiyle ulaşıma açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Hatay AFAD Otomobil Haberler

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