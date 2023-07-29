AFAD çalışanı kontrolden çıkan otomobiliyle takla attı

Hatay'da AFAD çalışanı olan bir sürücü, kontrolden çıkan otomobiliyle takla atarak yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü, burnu bile kanamadan otomobilden çıktı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapatıldı.