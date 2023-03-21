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AFAD binasında neden yangın çıktı? AFAD binasında yangın mı çıktı?

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AFAD binasında neden yangın çıktı? AFAD binasında yangın mı çıktı?

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Peki, AFAD binasında neden yangın çıktı? AFAD binasında yangın mı çıktı?

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Afad binasında neden yangın çıktı? Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Afad'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Peki, AFAD binasında neden yangın çıktı? AFAD binasında yangın mı çıktı? Detaylar...

AFAD'ın Çankaya'da bulunan ek binasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bazı evraklar yangında zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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