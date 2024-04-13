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AFAD Başkanı Memiş: 8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor

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Afad Başkanı Memiş: "8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor"

"Mahsur kalan vatandaşlarımızla sürekli konuşuyoruz, sağlık durumları iyi"

ANTALYA - AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Kazanın yaşandığı dakikadan bu yana 16 kabinde 128 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Memiş, "8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor. Hava kararmadan operasyonu tamamlamayı planlıyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Sağlık durumları iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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