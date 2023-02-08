Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi ardından AFAD Acil Mobil Uygulaması 'nın kullanımıyla ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılmaya başladı. Vatandaşlar enkaz altında yakınlarını kurtarmak için AFAD afet uygulamasını nasıl kullanıldığını ve uygulama üzerinden konum birdirminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, AFAD affet uygulaması nedir, nasıl kullanılır? AFAD konum birdirmi nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta bir gün içerisinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremler, bir kez daha depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatırken bölgede çok sayıda enkaz altında kalan vatandaşımız mevcut AFAD ekiplerinin bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürerken deprem bölgesi birçok ilimizden yardımlar gelmekte. Vatandaşlar enkaz altında yakınlarını kurtarmak için AFAD afet uygulamasını nasıl kullanıldığını ve uygulama üzerinden konum birdirminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, AFAD affet uygulaması nedir, nasıl kullanılır? AFAD konum birdirmi nasıl yapılır? En yakın toplanma alanları nerede? Detaylar haberimizde...

AFAD AFFET UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor

AFAD KONUM BİRDİRİMİ NASIL YAPILIR?

AFAD acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, T.C. kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, GSM hatlarındaki yoğunluğun önüne geçerek, acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlıyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayan afetzedeler ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak iletişim kurabiliyor.

EN YAKIN TOPLANMA ALANI NEREDE?

Toplama alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmektedir. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir.