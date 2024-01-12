Afacanlar: İş Başa Düştü filmi oyuncuları kim? Afacanlar: İş Başa Düştü filmi konusu, oyuncuları ve Afacanlar: İş Başa Düştü özeti!

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AFACANLAR: İŞ BAŞA DÜŞTÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Afacanlar: İş Başa Düştü, büyük bir soygun peşindeki iki hırsıza karşı koyan genç Emirhan ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.

Emirhan 13 yaşında, bir AVM'de güvenlik müdürü olarak çalışan Sedat Yılmaz'ın oğludur. Mahalleden arkadaşları Ege ve Berkcan ile AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali kurmaktadır. Ünlü eser AVM'de sergileneceği gün Emirhan erkenden kalkar, babasına destek olmak için AVM yolunu tutar. Bir talihsizlik sonucu babası gece nöbetine kalır ve Emirhan arkadaşlarını oraya davet edip durumu fırsata çevirmeye karar verir. O gece iki hırsız tabloyu çalmak için AVM'ye gizlice girince işler karışır. Hırsızlar AVM'de hemen etkisiz hale getirdikleri güvenlik personeli dışında kimsenin bulunmadığını düşünmektedirler. Ancak onları sabahın ilk ışıklarına kadar çeşitli numaralarla zorlayacak bir grup afacan çocuk vardır; kendi deyimleriyle Bisikletli Çılgınlar.