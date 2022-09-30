Af mı çıkacak? Kılıçdaroğlu af konusu tweeti ne? Kılıçdaroğlu af için ne dedi? Af mı geliyor?
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Af mı çıkacak? sorusu vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden attığı bir tweet sonrası af konusu ülke gündeminde yer aldı. Vatandaşlar ise konuyla ilgili bilgi öğrenmek istiyor. Af mı çıkacak? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Af mı çıkacak? Kılıçdaroğlu af konusu tweeti ne? Kılıçdaroğlu af için ne dedi? Af mı geliyor?
Af mı çıkacak? sorusu ülkenin gündeminde yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden attığı bir tweet sonrası vatandaşın kafasında af mı çıkacak? sorusu yer aldı.Af mı çıkacak? sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Af mı çıkacak? Kılıçdaroğlu af konusu tweeti ne? Kılıçdaroğlu af için ne dedi? Af mı geliyor?
AF MI ÇIKACAK?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden attığı bir tweet sonrası af gelip gelmeyeceği araştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun tweeti ise şöyle;