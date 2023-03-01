Af filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Af hangi il ve ilçede çekildi?

Bugün TRT 1'de yerli ve yabancı filmler ekrana geliyor. Bugünkü filmlerden birisi de Af filmi oldu. Peki, Af film konusu nedir, oyuncuları kimler? Af filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Af filmi hangi yıl çıktı? Af filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TRT 1'de Türk Sineması "Af" filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Türk Sineması "Af" filmi konusu nedir? Af filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

AF FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Af filmi 1-2 Mart bu gece saat 00:20 'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

AF FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Af filmi 12 Kasım 2021 yılında vizyona girmiştir.

AF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Af filminde, ailesiyle çatışma yaşayan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Otoriter bir adam, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlar. Adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları, ailesi ile sorun yaşamasına neden olur. Sorunların daha derin bir boyut kazanması, ailenin büyük bir kriz yaşamasına neden olur. Ailenin, yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, birbirlerini bağışlamalarına bağlıdır.

AF FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Timur Acar

Emine Meyrem

Yusuf Bayraktar

Hasret Canan Tutuş

Macit Koper

Samet Güler

Hakan Arslan