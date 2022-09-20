2018 seçimlerinde "kader mahkumları" için af vaadi vardı. Zaman zaman kamuoyunda bu vaadini gerçekleştirmek için Mhp'nin çalışmalar yaptığı da yazılıyordu. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından ''af'' meselesinde yeni bir gelişme oluşturabilecek bir paylaşım yaptı. Peki, Af çıkacak mı? Genel af mı çıkacak?

Af çıkacak mı? 2018 seçimlerinde "kader mahkumları" için af vaadi vardı. Zaman zaman kamuoyunda bu vaadini gerçekleştirmek için Mhp'nin çalışmalar yaptığı da yazılıyordu. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından ''af'' meselesinde yeni bir gelişme oluşturabilecek bir paylaşım yaptı. Peki, Af çıkacak mı? Genel af mı çıkacak? İşte detaylar...

AF ÇIKACAK MI?

Bir süredir gündemde af tartışmaları vardı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yeni bir açıklama yaptı. MHP'li Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıkladı. Yıldız, 'infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini' görüşeceğini açıkladı.

İNFAZ HESAPLAMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ GÖRÜŞECEKLER

Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la bugün görüşeceğini Twitter hesabından "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım" diyerek duyurdu. Yıldız ile Bozdağ'ın bu görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.