TBMM başkanının seçilmesi ardından gözler ihtisas komisyonlarına çevrildi. Bu hafta içinde ihtisas komisyonları başkan ve üyelerinin seçimleri için mecliste gurubu bulunan partiler mesai yapmaya başlayacaklar. Peki, Af çıkacak mı? Af kimleri kapsayacak? 2023 af mı çıkıyor?

TBMM başkanının seçilmesi ardından gözler ihtisas komisyonlarına çevrildi. Bu hafta içinde ihtisas komisyonları başkan ve üyelerinin seçimleri için mecliste gurubu bulunan partiler mesai yapmaya başlayacaklar. Genel af beklentisi bir süredir gündemi meşgul ediyor. Af çıkacak mı? Af kimleri kapsayacak? 2023 af mı çıkıyor? İşte, detaylar…

AF ÇIKACAK MI?

Genel af beklentisi bir süredir gündemi meşgul ediyor. 7. yargı paketinin mecliste kabul edilip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Seçimlerden önce düzenlemenin çıkmasının ardından 'Genel Af' çıkacak mı af gelecek mi gibi başlıklar kamuoyunda beklenti ve merak konusu olmaya devam ediyor.

Bir yılın altında olan mükerrer ve tekerrür suçlar ile ilgili özellikle şikayetlerden vazgeçme sonrasında alınan cezalara af getirilmesiyle ilgili beklentilerin TBMM adalet komisyonunda ele alınması bekleniyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Av. Murat Ataşsalar, "Şikayete tabi olmayan suçlarda kişiler arasındaki husumet bitse, hatta şikayetlerinden vazgeçmezler. Dahi hukuki niteliği itibariyle kamu davasına dönüşen meselelerde taraflar haksız yere ceza alabilmektedirler. Alınan ceza niteliği itibariyle basit bir suçtan kaynaklansa bile devreye mükerrer hükümler girdiği zaman kişilerin hapse girmesi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor.

Taraf menfaatlerinin aksine uygulanan mükerrer hükümler sonucu kişi hapse giriyor konu ile ilgili en azından mükerrer suçlar çerçevesinde nitelikli haller ve ağır kapsamlı suçlar ayırt edilmek üzere af getirilmesi bu durumdan muzdarip pek çok vatandaşımızın yararına olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi birçok konuya gerek af gerekse EYT ile ilgili emeklilikte çözümleri yerine getirmiş olsa da, yukarıda belirtmiş olduğum mağduriyette önemli bir düzenleme ve reformlar yapacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.