Bir süredir gündemde olan ve sosyal medyada sıkça dile getirilen genel af konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Af çıkacak mı 2023? Af yasası ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Genel Af çıktı mı? İşte detaylar…

AF ÇIKACAK MI 2023? Af yasası ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Genel Af çıktı mı?

"Af yasası ne zaman çıkacak, kimler yararlanacak? Genel Af çıktı mı?" Merak edilen konular arasında. Peki, Af çıkacak mı 2023? İşte detaylar…

AF ÇIKACAK MI 2023?

Mustafa Sarıgül mecliste yaptığı açıklamada "Yüce parlamentodaki bütün grup başkanvekillerinin bir araya gelerek Cumhuriyetimizin 100. yılında mutlaka kader mahkumlarını sevindireceklerine inanıyorum" dedi.

Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum konavirüs süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatılmıştı. Kabine Toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLER YARARLANACAK?

Bununla birlikte, izin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için "infaz iyileştirilmesi" gündeme getirildi. Yapılacak yasal bir değişik ile "infaz iyileştirmesi" yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.