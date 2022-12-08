Af çıkacak mı ve 2023 Af çıkıyor mu soruları gündeme geliyor. Pandemi süresinde açık cezaevinde kalan mahkumları izne gönderilmişti. Kabine Toplantısında af konusu ele alındı. Ardından, Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu? soruları gündeme geliyor. Peki, Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu?

Af düzenlenmesi Kabine Toplantısında ele alındı. Daha sonra Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu? soruları gündeme gelmeye başladı. Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Pandemiden dolayı açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu? Af çıkacak mı? 2023 Af çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

AF ÇIKACAK MI?

Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum konavirüs süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatılmıştı. Kabine Toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

2023 AF ÇIKIYOR MU?

Bununla birlikte, izin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için "infaz iyileştirilmesi" gündeme getirildi. Yapılacak yasal bir değişik ile "infaz iyileştirmesi" yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.