UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında AEK Larnaca - Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Rennes kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte AEK Larnaca - Rennes maç özeti! AEK Larnaca - Rennes maç özeti izle (VİDEO)

AEK LARNACA - RENNES MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)