AEK Larnaca - Rennes maç özeti! AEK Larnaca - Rennes maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında AEK Larnaca - Rennes karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Rennes galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte AEK Larnaca - Rennes maç özeti! AEK Larnaca - Rennes maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında AEK Larnaca - Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Rennes kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte AEK Larnaca - Rennes maç özeti! AEK Larnaca - Rennes maç özeti izle (VİDEO)