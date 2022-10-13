AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bu akşamki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı hangi kanalda?

Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakiplerinden biri olan AEK Larnaca ile grup aşamasının 4. maçına çıkacak. Maç öncesi maçın heyecanına TV ekranlarından ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki, Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakiplerinden biri olan AEK Larnaca ile grup aşamasının 4. maçına çıkacak. Maç öncesi maçın heyecanına TV ekranlarından ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki, Larnaca Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13.10.2022 (bugün) oynanacak.

LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak.

LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Larnaca'da, AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak.

LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 92 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 318 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.