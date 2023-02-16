AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Dnipro maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen AEK Larnaca - Dnipro bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan AEK Larnaca - Dnipro maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman?