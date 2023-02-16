AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Dnipro maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen AEK Larnaca - Dnipro bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan AEK Larnaca - Dnipro maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanla beklenen müsabakada AEK Larnaca - Dnipro karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi AEK Larnaca - Dnipro maçı şifresiz mi? AEK Larnaca - Dnipro maçı hakemi kim? AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. AEK Larnaca - Dnipro maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? AEK Larnaca - Dnipro maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
AEK Larnaca ile Dnipro arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
AEK Larnaca-Dnipro Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.
AEK Larnaca-Dnipro Maçı, saat 23:00 başlayacak.
AEK Larnaca ve Dnipro, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Larnaca'da, AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak.