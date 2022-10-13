AEK Larcana-Fenerbahçe maçı canlı izle! Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, EAEK Larnaca deplasmanına konuk olacak. Sayılı saatlerin kaldığı karşılaşma öncesinde, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski'nin yöneteceği maç hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, AEK Larcana-Fenerbahçe maçı canlı izle! Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AEK Larnaca sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, AEK Larcana- Fenerbahçe maçı canlı izle! Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!
Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.
AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.