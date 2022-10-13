UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında AEK Larnaca sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, AEK Larcana- Fenerbahçe maçı canlı izle! Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!



FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra ağrıları nedeniyle İstanbul'da bırakılan Miha Zajc, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.