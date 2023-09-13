Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ADRO GYO'nun halka arzına onay verdi. ADRO GYO Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar ADRO GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, ADRO GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? ADRO GYO halka arz helal mi, caiz mi?

ADRO GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ADRO GYO Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar ADRO GYO halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, ADRO GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? ADRO GYO halka arz helal mi, caiz mi?

ADRO GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzların katılım endeksine uygunluk durumu yayınlanmakta olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre belirleniyor. Bu kapsamda borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre katılım endeksi şartlarını sağlamaktadır. Buna göre Adra GYO Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.