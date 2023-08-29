Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Adrien Rabiot ile gündem oldu. Peki, Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi?
Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi?
ADRİEN RABİOT KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum: 3 Nisan 1995 (28yaşında), Saint-Maurice
Adrien Rabiot, Fransız millî futbolcudur. Serie A kulüplerinden Juventus forması giymektedir. Saint-Maurice, Val-de-Marne doğumlu oyuncu orta sahada görev yapmaktadır.
Adrien Rabiot transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.