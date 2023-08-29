Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Adrien Rabiot ile gündem oldu. Peki, Adrien Rabiot kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Adrien Rabiot Galatasaray'a gelecek mi?