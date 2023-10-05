Ünlü model Adriana Lima sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Paris Moda haftasında Adriana Lima'yı tahta kurusu mu ısırdı ve Adriana Lima'nın sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Adriana Lima'yı tahta kurusu mu ısırdı, sağlık durumu nasıl? Adriana Lima'nın son hali!

Adriana Lima'yı tahta kurusu mu ısırdı, sağlık durumu nasıl? Adriana Lima'nın son hali!

Fransa'da başkent Paris ve diğer kentlerde geçtiğimiz haftalarda gözlenen sıra dışı tahtakurusu istilası devam ediyor. Adriana Lima'yı tahta kurusu mu ısırdı, sağlık durumu nasıl ve Adriana Lima'nın son hali gündeme geliyor. Paris Moda Haftası için şehre giden ve lüks bir otelde konaklayan Victoria Secret mankeni Adriana Lima'yı tahtakurusu ısırdı. Peki, Adriana Lima'nın sağlık durumu nasıl? Adriana Lima'nın son hali!

ADRIANA LIMA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Paris Moda Haftası için şehre giden dünyaca ünlü model Adriana Lima, tahtakuralarının hedefi oldu. Lüks bir otelde kalan Lima'yı tahtakurusu ısırdı.

ADRIANA LIMA'NIN SON HALİ

Geçtiğimiz sene 3. kez anne olan ve kısa sürede eski formuna dönmeye başlayan Adriana Lima, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Sosyal medya hesabından Paris'teki günlerinden paylaşımlar yapan dünyaca ünlü model, otelde geçirdiği bir gecenin ardından kendisini tahtakurusunun ısırdığını söyledi. Araba çektiği makyajsız bir fotoğrafını paylaşan model, "İpucu vereyim, tahtakuruları" notunu yazdı.

TAHTAKURULARI ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da tahtakurusu istilası endişeleri artarken, okullarda da görülmeye başlandı. Seine-Saint-Denis vilayetindeki 2 okulda tahtakurusu alarmı verildi ve ilaçlama yapıldı. Muhalefet ise hükümetin sorunu göz ardı ettiğini belirtiyor.