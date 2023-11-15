Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada boy gösterdi. Sevenleri ise Adriana Lima'nın son hali nasıl? Adriana Lima estetik mi yaptırdı? sorularına yanıt aradı.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında 3. çocuğunu dünyaya getiren ve kısa süre içinde hamilelik kilolarını veren dünyaca ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada görüntülendi. Şıklığıyla adından söz ettiren Lima, yüzüne yaptırdığı estetikten dolayı gözleri çekildi. Peki, Adriana Lima'nın son hali nasıl? Adriana Lima estetik mi yaptırdı?

ADRİANA LİMA'NIN SON HALİ NASIL?

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada boy gösterdi. Siyah ve kırmızı renklerinden oluşan kombiniyle dikkatleri üzerine çeken model, Fransız askı yöntemiyle yüzünü fazla gerdirince gözleri küçücük kaldı.