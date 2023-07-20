ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA | Hangi liseye gittiğimi, gideceğimi nasıl öğrenebilirim 2023? MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023!

LGS'ye katılan adayların sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan tercihler için istedikleri puanı alamayan adaylar, adrese dayalı yerleştirme sistemi ile evlerine yakın okulları tercih edebilecek. Peki LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Hangi liseye gittiğimi, gideceğimi nasıl öğrenebilirim 2023? MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023! Detaylar haberimizdedir…

1 milyon 30 binden fazla adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih dönemi başlıyor. İstediği puanı alamayan öğrenciler otomatik olarak evlerine en yakın liseye yerleştirilecek. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? Hangi liseye gittiğimi, gideceğimi nasıl öğrenebilirim 2023? MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023! Detaylar haberimizdedir…

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ GİDECEĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan 1 milyon 30 binden fazla aday için tercih dönemi başlamak üzere. 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar adaylar, gitmek istedikleri liseleri belirlemek için tercih yapacaklar. Bu önemli dönem, adrese dayalı yerleştirme, diğer adıyla yerel yerleştirme yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve konumlarına bağlı olarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir.

LGS sınavı, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarının belirlendiği önemli bir aşamadır. Bu nedenle, tercih süreci, öğrenciler ve aileler için büyük bir önem taşır. Öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun liselere yerleştirilmesi, başarılarına ve motivasyonlarına katkı sağlayacak ve onların gelecekteki akademik ve kişisel gelişimlerine olumlu etkiler sunacaktır.

Tercih dönemi boyunca, adaylar kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmek için dikkatli bir şekilde düşünmeli ve araştırmalarını yapmalıdır. Okulların eğitim programları, öğretmen kadrosu, sosyal etkinlikleri ve fiziki imkanları hakkında bilgi edinmek, doğru tercihler yapmada önemli bir adımdır. Aynı zamanda, adrese dayalı yerleştirme yöntemi, öğrencilerin yakın çevrelerine ve ailelerine daha kolay ulaşabilecekleri okullara yerleşmelerine yardımcı olabilir, böylece ulaşım konusunda pratiklik sağlar.

Tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen süreçler ve kriterlere göre öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklanacak ve yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık süreci başlayacaktır. Bu süreçte, öğrencilerin, tercih ettikleri okullarda başarı ve mutluluk dolu bir eğitim hayatı geçirmesi dileğiyle, gelecekteki başarılarına ışık tutacak tercihler yapmaları temennisiyle LGS sürecini tamamlamış olacağız.

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI 2023

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavı başarıyla tamamlayan ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrencilerin yanı sıra tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Öğrenciler, tercih dönemi içinde gitmek istedikleri okulları belirlerken dikkatli ve bilinçli tercihler yapmalıdır. Ancak, öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır. Bu nedenle, tercih dönemini kaçırmamak ve tercih işlemlerini zamanında gerçekleştirmek önemlidir.

Diğer bir durumda, özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerin tercih yapma hakkı olmayacaktır. Bu öğrenciler, daha önceden belirledikleri kurumlara kesin kayıtlarını yaptırmış olduklarından, yerleştirme sürecine dahil edilmeyecektir.

Öğrencilerin tercih döneminde üç farklı grupta tercih yapma imkanı bulunmaktadır. Bu gruplar şunlardır:

1. Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okullar: Bu gruptaki okullar, öğrencilerin merkezi sınav başarı puanlarına göre öğrenci kabul ederler. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre bu okulları tercih edebilirler.

2. Yerel Yerleştirme Yöntemiyle Öğrenci Alan Okullar: Yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar, öğrencilerin ikamet adreslerine, başarı puanlarına ve diğer kriterlere göre öğrenci kabul ederler. Öğrenciler, bu okulları tercih ederek yakın çevrelerine daha kolay ulaşabilirler.

3. Pansiyonlu Okullar: Pansiyonlu okullar, öğrencilere barınma imkanı sunarlar ve bu okulları tercih eden öğrenciler, uzak yerlerden gelerek eğitimlerine devam edebilirler.

Merkezi sınava girmemiş olan öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler. Bu durumda, tercih yapmak isteyen öğrenciler için yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar seçenekleri açıktır.

Öğrencilerin tercih dönemi boyunca dikkatli bir planlama yapmaları ve tercihlerini iyi düşünerek yapmaları, gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir adımdır. Her öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir okul seçmesi, başarılarına katkı sağlayacak ve mutlu bir eğitim deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacaktır.