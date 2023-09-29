Yerel seçim için adres değişikliği nasıl yapılır e-devlet? Merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibariyle seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak. Peki, Adres değişikliği son gün ne zaman 2023? İşte detaylar…

Adres değişikliği son gün ne zaman 2023? Yerel seçim için adres değişikliği nasıl yapılır e-devlet?

Seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden yapması gerekiyor. Peki, Adres değişikliği son gün ne zaman 2023? Yerel seçim için adres değişikliği nasıl yapılır e-devlet? İşte detaylar…

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SON GÜN NE ZAMAN 2023?

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor. YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak. Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

YEREL SEÇİM İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR E-DEVLET?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK DAHA KOLAY

Nüfus kaydınızda yer alan adres bilgisini değiştirmeniz gerektiğinde, artık bu işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Adres değişikliği için başvurabileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Bu yöntemler arasında tercih yaparak adres bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E-Devlet şifresi sahibi olan vatandaşlar, kolayca adres değişikliği yapabilirler. E-Devlet sistemi üzerinden "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" bölümünü kullanarak yeni adreslerini beyan edebilirler. Buradan sadece kendileri değil, aynı evde ikamet eden aile fertleri için de adres değişikliği başvurusunda bulunabilirler. Ancak, taşındıkları yeni adreste başka biri kayıtlı gözüküyorsa, nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ VE NÜFUSMATİKLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres değişikliği için başvurabileceğiniz farklı yöntemler sunmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde veya büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, taşındıkları il veya ilçedeki nüfus müdürlüklerine başvurarak adres değişikliği işlemini gerçekleştirebilirler. Taşındığınız ilin büyükşehir statüsünde olup olmadığını kontrol ederek, uygun nüfus müdürlüğüne randevu alabilirsiniz. Ayrıca, ilinizde bulunan nüfusmatiklerin yerini öğrenmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adres değişikliği işlemleri artık daha erişilebilir ve kolay bir şekilde yapılabilir.

E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ SİTESİ (LİNK)