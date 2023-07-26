Adrasan'da Tekne Turlarına Yoğun İlgi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da tekne turlarına yerli ve yabacı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla yerli ve yabancı turistler, Adrasan sahillerindeki mavinin tonlarıyla bezenmiş berrak ve eşsiz doğal güzelliklere sahip koylarda kendini serin sulara bırakıyor. Günün erken saatlerinde Adrasan Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler yatlara binerek gün boyu Akdeniz'in mavi sularında yol alıyor.

Fener, Ağlayan Mağara, Küçük Amerikan, Büyük Amerikan koylarında denizin keyfini süren denizseverler, öğleden sonra Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Suluada plajlarına ulaşıyor. İçindeki çakıl taşlarının sayılabilecek kadar temiz ve berrak altın kumlarıyla insanı kendine hayran bırakan bir plaja sahip Suluada'da yüzme şansı bulan turistler, günün sonunda Fosforlu Mağara ve adaya adının verilmesine neden olan şifalı suya ulaşıyor. Unutulmaz bir gün yaşayan turistler, akşam saatlerinde tekrar Adrasan Sahili'ne dönerek yat turunu tamamlıyor.

Tura katılan öğretmen Mehmet Özkul, "İlk defa Adrasan bölgesine geldik, tekne turuna da katıldık. Şu an ikinci duraktayız. Deniz oldukça temiz. Mavi güzel deniz suyu içilebilecek kadar güzel. İnsanı cezbediyor. Biz memnun kaldık. Nasip olursa bir daha gelmeyi düşünürüz" dedi.

"Çocukluktan beri turizmciyiz"

Tekne sahibi Gülsen Girgin, "Turizmcilik yapıyoruz. Teknemizi 5 yıl önce aldık. Doğduğumuzdan beri turizmciyiz. Sabah saat 10.00'da tura çıkıyoruz. Ağlayan mağaramız var. Orada yemeğimizi veriyoruz. Ondan sonra Suluada'ya geçiyoruz. Suluada'nın ön plajı, arka plajı bir de Suluada'nın adını aldığı suyun çıktığı yer (su kaynağı) var. Fosforlu mağarada fotoğraf çektiriyoruz. Mavi Mağara'da misafirlerimizi yüzdürüyoruz. Akşam saat 6'da Adrasan Sahili'ne geri dönüyoruz. Öğle yemeğimizde balık, tavuk, salata ve makarna veriyoruz. Yemeğin üstüne elde yaptığımız irmik tatlısı veriyoruz. Bazlama yapıyorum. Ekmek yerine bazlama veriyorum. Fırın ekmeğini her yerde bulabiliriz ama ben bazlama veriyorum. Bu da bizim ayrıcalığımız oluyor. Oğlum, kızım, eşim ve ben olarak ailecek çalışıyoruz. Tabii ki patron benim. Kişi başı tekne turlarımız 400 lira oluyor. Tekneyi o gün diğer müşterilerimize kapattıkları için özel turlarımızdan 15 bin lira alıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA