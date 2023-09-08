Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına onay verdi. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar Adra halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, Adra halka arz katılım endeksine uygun mu? Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

Adra halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar Adra halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Adra halka arz katılım endeksine uygun mu? Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

ADRA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Adra Gayrimenkul halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Adra Gayrimenkul hissesi 22,66 TL'den halka arz olacak.

ADRA GAYRİMENKUL BORSA KODU NEDİR?

Adra Gayrimenkul hissesinin sembolü ADGYO olarak açıklandı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 77.700.000 lot veriyor.

ADRA GAYRİMENKUL EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Adra Gayrimenkul halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.