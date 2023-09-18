Adra GYO ne zaman borsada işlem görecek? Adro gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? ADRA BİST işlem tarihi!

Halka arz takip eden vatandaşlar Adro GYO halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Adro GYO halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Adro GYO ne zaman borsada işlem görecek? Adro gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? soruları aratıldı. ADRA BİST işlem tarihi!

Adro halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Adrokaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Adro GYO ne zaman borsada işlem görecek? Adro gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? ADRA BİST işlem tarihi! sorularını merak ediyor. İşte Adro alabileceğiniz bankalar!

ADRO GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

19-20 Eylül tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.

ADRO GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KAP'ta yer alan bilgiler şöyle oldu:

"ADGYO.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 73.700.000 TL nominal, Aracı: GRM Kapanış Tarihi: 15.09.2023, Fiyat: 22,66 TL

İlgili sırada maksimum emir değeri 1.670.042.000 TL olacaktır.

Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır."

ADRA GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzların katılım endeksine uygunluk durumu yayınlanmakta olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre belirleniyor. Bu kapsamda borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre katılım endeksi şartlarını sağlamaktadır. Buna göre Adra GYO Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

ADRA GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Adra GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar aşağıda yer almakta olan listedeki bankalar aracılığıyla taleplerini iletebilecek ve böylece Adra GYO halka arzına kolay bir şekilde katılabilecek. İşte Adra GYO halka arzın olduğu bankalar;

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Unlu Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.