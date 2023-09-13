Sermaye Piyasası Kurulu, 2023/52 sayılı haftalık bülteninde, Hat-San Gemi İnşaa, Reeder Teknoloji ve Adra GYO halka arzlarına onay verdi. Peki, Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Adra GYO halka arzına hangi bankalardan, nerden katılınıyor?

Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Sorusu, Adra GYO halka arzına katılmak isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Adra GYO halka arz hangi bankalarda? Adra GYO halka arzına hangi bankalardan, nerden katılınıyor?

ADRA GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Adra GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar aşağıda yer almakta olan listedeki bankalar aracılığıyla taleplerini iletebilecek ve böylece Adra GYO halka arzına kolay bir şekilde katılabilecek. İşte Adra GYO halka arzın olduğu bankalar;

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Unlu Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.