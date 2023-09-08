Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman? Adra Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek?

Adra Gayrimenkul halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından arzına onay verildi. Adra Gayrimenkul'un halka arzı duyuruldu. Peki, Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman? Adra Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Adra Gayrimenkul A.Ş. (ENRYA) halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Adra Gayrimenkul'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman? Adra Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Adra Gayrimenkul halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Adra Gayrimenkul hissesi 22,66 TL'den halka arz olacak.

ADRA GAYRİMENKUL BORSA KODU NEDİR?

Adra Gayrimenkul hissesinin sembolü ADGYO olarak açıklandı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz 77.700.000 lot veriyor.

ADRA GAYRİMENKUL EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Adra Gayrimenkul halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.