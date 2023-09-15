Son günlerde yatırımcıların gündeminde yer almakta olan Adra Gayrimenkul halka arzı nedeniyle katılmak isteyen kişiler tarafından Adra Gayrimenkul halka arz nasıl alınır? Sorusu araştırılmakta. Peki, Adra Gayrimenkul halka arz nasıl alınır? Adra Gayrimenkul halka arzına hangi uygulamadan, nereden katılınır? Midas'ta var mı?

Adra Gayrimenkul halka arz nasıl alınır? Sorusu, Adra Gayrimenkul halka arzı ile birlikte yatırım yapmak isteyen kişilerin gündeminde yer aldı ve merak edildi. Sermaye Piyasası Kurulu, 2023/52 sayılı haftalık bülteninde, Hat-San Gemi İnşaa, Reeder Teknoloji ve Adra GYO halka arzlarına onay verdi. Peki, Adra Gayrimenkul halka arz nasıl alınır? Adra Gayrimenkul halka arzına hangi uygulamadan, nereden katılınır? Midas'ta var mı?

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ MİDAS'TA VAR MI?

Adra Gayrimenkul halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar Midas uygulaması üzerinden Adra Gayrimenkul halka arzına kolay bir şekilde katılabilir.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Adra GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar aşağıda yer almakta olan listedeki bankalar aracılığıyla taleplerini iletebilecek ve böylece Adra GYO halka arzına kolay bir şekilde katılabilecek. Ayrıca Adra Gayrimenkul halka arzına katılmak isteyenler Midas uygulaması üzerinden Adra Gayrimenkul halka arzına kolay bir şekilde katılabilir.

İşte Adra GYO halka arzın olduğu bankalar;

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Unlu Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.