Halka arz takip eden vatandaşlar Adra Gayrimenkul halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Adra Gayrimenkul halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Adra gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? ADGYO hisse ne zaman işlem görecek, fiyatı ne? soruları aratıldı.

Adra Gayrimenkul halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Adra Gayrimenkul kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Adra gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? ADGYO hisse ne zaman işlem görecek, fiyatı ne? sorularını merak ediyor. İşte Adra gayrimenkul alabileceğiniz bankalar!

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Adra gayrimenkul, halka arz tarihi 14-15 Eylül olarak açıklandı.

ADRA GAYRİMENKUL HANGİ BANKALARDA VAR?

Adra gayrimenkul, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

ADRA GAYRİMENKUL NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Adra gayrimenkul, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

ADRA GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NE?

Adra gayrimenkul 22,66TL'den halka arz olacak.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA HİSSE KODU NE?

Adra gayrimenkul hisse kodu #ADGYO olarak belirlendi.

ADRA GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİYOR?

Adra gayrimenkul şirketi 73,700,000 lot veriyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.