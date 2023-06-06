Adnan Yüksel kimdir? Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel kaç yaşında, nereli?

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ADNAN YÜKSEL KİMDİR?

Adnan Yüksel (d. 1963) Türk akademisyen ve doktor. 2014 yılından beri Biruni Üniversitesi kurucu rektörlüğü görevini yürütmekte.

Yaşamı

1963 yılında Elbistan'da doğdu. 1980 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1987 yılında derece ile bitirdi.

Kariyeri

1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış, daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak dereceyle mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında yapmıştır. Daha sonra sırasıyla çocuk nörolojisi yandal uzmanlığı ve tıbbi genetik doktorası yapmıştır. Uzmanlık eğitimleri sırasında İngiltere Charring Cross Hospital'da, İtalya'da Sienna Pediatri hastanesinde, ABD'de Pittsburgh Üniversitesi çocuk nörolojisi bölümünde yaklaşık 1.5 yıl süreyle çalışmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1995 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanı almıştır. 2007'de tıbbi genetik ana bilim dalı başkanı olmuştur. 2010'da Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atanmıştır. Üniversitenin kuruluşunun 3. yılında Türkiye'deki tüm üniversiteler içerisinde öğretim üyesi başına başına düşen en çok yayın sayısına sahip üniversite olma başarısını sağlamıştır. Görevinin bitmesini takiben 2014'te Biruni Üniversitesi kurucu rektörü olmuştur. 2014 yılında nörogenetik hastalıklar üzerine yaptığı çalışması önemli akademik dergilerinden biri olan Cell'e kapak olmuştur. 100'ün üzerinde uluslararası indeksli dergilerde makaleleri basılmış ve bu çalışmalarına üç bine yakın atıf almıştır.

Özel yaşamı

Evli ve iki çocuk babasıdır.