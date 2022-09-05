Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi!
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Adnan Yücel son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan şairler arasında yer alıyor. 27 Mart 1953 tarihinde Elazığ'ın Dilek (eski adı ile Seli) Köyü'nde bir karayolları işçisinin oğlu olarak dünyaya gelen Adnan Yücel, ilk öğrenimini köy ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Elazığ'da yaptı. İşte Adnan Yücel hakkında merak edilen Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Adnan Yücel, Eğitimini tamamladıktan sonra Elazığ Karakoçan Lisesi, Ankara Yenişehir Lisesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi ve Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği görevlerinde bulundu (1975-1987). 1987 yılından vefatına kadar Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili öğretim görevlisi olarak çalıştı. Peki, Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi!
ADNAN YÜCEL KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Mart 1953, Elâzığ
Ölüm tarihi ve yeri: 24 Temmuz 2002, Adana
Adnan Yücel, (d. 27 Mart 1953, Elazığ - ö. 24 Temmuz 2002), Türk şair.
Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü bitirdi.[1] Bir süre çeşitli ortaöğrenim kurumlarında öğretmenlik yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Şiirleri, Edebiyat 81, Evrensel Kültür, Petek, Sanat Emeği, Somut, Söylem, Yapıt, ve Yeni Olgu gibi dergilerde yayınlandı.
Şiir kitapları
• Kavgalara Sözlenen Sevda
• Soframda Kaval Sesi
• Bir Özlem Bir Türkü
• Acıya Kurşun İşlemez
• Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
• Rüzgarla Bir
• Ateşin ve Güneşin Çocukları
• Çukurova Çeşitlemesi
• Sular Tanıktır Aşkımıza
• Acının Rengi
• Acıya Kurşun İşlemez
• Ay Işığında