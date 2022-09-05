Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi!

Adnan Yücel son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan şairler arasında yer alıyor. 27 Mart 1953 tarihinde Elazığ'ın Dilek (eski adı ile Seli) Köyü'nde bir karayolları işçisinin oğlu olarak dünyaya gelen Adnan Yücel, ilk öğrenimini köy ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Elazığ'da yaptı. İşte Adnan Yücel hakkında merak edilen Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…