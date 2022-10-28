Adnan Uğur kimdir? Futbolcu Adnan Uğur kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi!

Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Adnan Uğur kimdir merak ediliyor. Adnan Uğur hakkında, Adnan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi takımda oynuyor? araştırmaları yapılıyor. Peki, Adnan Uğur kimdir? İşte detaylar...