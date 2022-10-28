Adnan Uğur kimdir? Futbolcu Adnan Uğur kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi!
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Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Adnan Uğur kimdir merak ediliyor. Adnan Uğur hakkında, Adnan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi takımda oynuyor? araştırmaları yapılıyor. Peki, Adnan Uğur kimdir? İşte detaylar...
Adnan Uğur, Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Belçikalı futbolcudur. Adnan Uğur kimdir? Futbolcu Adnan Uğur kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
ADNAN UĞUR KİMDİR?
Adnan Uğur (d. 28 Haziran 2001), Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Belçikalı futbolcudur.
Adnan Uğur doğum tarihi : 28 Haziran 2001
Adnan Uğur kaç yaşında : 21 yaşında
Adnan Uğur nereli : Belçika doğumlu (Türk asıllı)
Adnan Uğur mesleği ne : Futbolcu
Adnan Uğur hangi takımda oynuyor : Fatih Karagümrük
Adnan Uğur mevkisi ne : Orta saha
Adnan Uğur boyu kaç : 1.74 metre
Adnan Uğur forma numarası kaç : 77
Kulüp kariyeri
Uğur, 21 Haziran 2019 tarihinde Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı İlk profesyonel maçına Fortuna Sittard formasıyla 3 Ağustos 2019 tarihinde Eredivisie'de 4-0 yenildikleri AZ Alkmaar karşısında çıktı.
6 Eylül 2021 tarihinde Fatih Karagümrük takımına kiralandı. Sezon sonunda Fatih Karagümrük, opsiyonu kullanarak futbolcunun bonservisini aldı.
Millî takım kariyeri
Türk asıllı olarak Belçika'da doğan Uğur, Belçika'nın genç millî takım seviyelerinde forma giydi.