Adnan Tatlısu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Adnan Tatlısu hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Adnan Tatlısu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Adnan Tatlısu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Adnan Tatlısu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Adnan Tatlısu hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Adnan Tatlısu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Adnan Tatlısu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Adnan Tatlısu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Adnan Tatlısu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ADNAN TATLISU KİMDİR?
1964 yılında Sivas'ta doğdu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü görevini yapıyordu. 2021 yılında Sosyal Hizmetler Daire Başkanı oldu. 22 Ağustos 2023 yılında ise görevine son verildi.