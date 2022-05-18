Adnan Şenses ne zaman öldü? Adnan Şenses kimdir? - Haberler

Türk sanat müziği sanatçısı, besteci, şarkı sözü yazarı ve sinema oyuncusu Adnan Şenses, vefatının 7'nci yılında anılıyor. 'Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş', 'Tövbeler Tövbesi', 'Sabır Duası', 'Doldur be Meyhaneci' gibi birçok şarkıyla sanat dünyasında iz bırakan Adnan Şenses'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti. İşte, Adnan Şenses hakkında merak edilenler...Adnan Şenses ne zaman öldü? Adnan Şenses kimdir?

ADNAN ŞENSES NE ZAMAN ÖLDÜ?

Doğum tarihi: 21 Ağustos 1935, Bursa

Ölüm tarihi ve yeri: 25 Aralık 2013, İstanbul

Adnan Şenses, ya da doğum adıyla Adnan Ertuğran (21 Ağustos 1935, Bursa - 25 Aralık 2013, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Trilye Köyü'nde doğdu. Babasının adı Muhsin, annesinin adı Emine'dir. 5 kardeşin en küçüğüdür. Subay olan babasının görevi nedeni ile ailece Ankara'ya taşındılar. İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı.

Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenmeye başladı. Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atılmak için ailesinin yanından kaçıp Beyoğlu'na geldi. Burada dönemin ünlü organizatörlerinden Tikofiş lakaplı Hasan Oktay ile tanıştı. Sesi beğenilmediği için Tikofiş'in bürosunda çay ve temizlik işlerine baktı. Gemlik'te Atlas Sineması'nda düzenlenen bir konsere, dönemin ünlü sanatçılarından Sabite Tur geç kalınca seyirciyi oyalamak için sahneye çıktı ve çok beğenildi. Artık profesyonel olarak sahne almaya başladı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 filmde başrol oyuncusu olarak görev aldı. Maksim Gazinosu'nda Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra assolistlik yapan ilk sanatçılardandır. Sayısız plak ve birçok albüm yayımladı. Aynı zamanda çoğu albümünü de Almanya'da yayımladı. Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş ve Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk seslendirenlerden biri oldu.

2 defa Kral TV Müzik Ödülü], 4 defa Altın Kelebek ödülü aldı Çoğunlukla yorumculuk yapan Şenses kariyeri boyunca birkaç şarkı yazdı. 2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin mi?" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı.

Mide kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan Adnan Şenses, 25 Aralık 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camii de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi

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