Galatasaray takımı başkanlığı döneminde adını sıklıkla duyduğumuz Adnan Polat'ın hayatı vatandaş tarafından merak ediliyor. Polat Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığı ile de adını çok kez duyduğumuz Adnan Polat merak konusu. Peki, Adnan Polat kimdir? Adnan Polat kaç yaşında, nereli? Adnan Polat mesleği ne? Adnan Polat hayatı!

ADNAN POLAT KİMDİR?

Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Polat, 1953 yılında Erzurum'da doğdu. 1971 yılında Işık Lisesinden, 1976 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Long Island Üniversitesi İş İdaresi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Polat Holding'e bağlı Polat İnşaat Anonim Şirketinin şantiyelerinde çalışma hayatına başlayan Polat, 1981 yılından itibaren Polat Holding'in Sanayi Grubu'nun yönetimini üstlendi. Polat, bu süre içinde Sanayi Grubu'nu uluslararası boyuta getirdi. 1992-1996 yıllarında 4 yıl süre ile Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı ve Futbol Komitesi Başkanlığı yapan Adnan Polat, 7 Mart 1997 yılında Tayland Fahri Konsolosluk görevini üstendi. Adnan Polat, 1999 yılında CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu; fakat seçilemedi. İki yıl sonra SERKAP (Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği) Başkanlığı'na getirildi. 2002 yılında da Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Mart 2006 tarihinden, adaylığını koyup kazandığı Mart 2008 tarihine kadar Özhan Canaydın dönemi Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008 yılı mart ayında yapılan Başkanlık seçimini, 2148 oy ile kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Adnan Polat, TÜSİAD, İKV ve İTO üyesidir. Adnan Polat'ın ayrıca, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından topluma ve cemiyete hizmet eden isimlere verilen İtalya Devlet Nişanı bulunmaktadır. Adnan Polat, 7 Mart 2010 tarihinde Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan Galatasaray SK Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda toplam 5.234 oy sayısının 2.944'ünü alarak diğer başkan adayı Adnan Öztürk'ün önünde seçimi kazanmış ve Galatasaray Spor Kulübüne tekrar başkan seçilmiştir. Hâlen Işık Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir.