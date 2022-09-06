İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Peki, Adnan Oktar tahliye edildi mi, serbest bırakıldı mı?

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından dava bugün yeniden görüldü. Adnan Oktar tahliye edildi mi, serbest bırakıldı mı? İşte Adnan Oktar davasında yaşananlar…

ADNAN OKTAR TAHLİYE EDİLDİ Mİ, SERBEST BIRAKILDI MI?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.