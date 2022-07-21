Adnan Oktar son hali nasıl? Adnan Oktar güncel fotoğrafı! - Haberler

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Adnan Oktar son hali nasıl? Adnan Oktar güncel fotoğrafı!

Haberler.com - Gündem
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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Peki, Adnan Oktar son hali nasıl? İşte, Adnan Oktar güncel fotoğrafı!

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Peki, Adnan Oktar son hali nasıl?

ADNAN OKTAR SON HALİ NASIL?

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İşte Adnan Oktar'ın son hali:

Adnan Oktar son hali nasıl? Adnan Oktar güncel fotoğrafı!ADNAN OKTAR
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Adnan Oktar Gündem Yaşam Haberler

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