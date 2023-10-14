Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı. Bu kapsamda Adnan Oktar hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Adnan Oktar neden tutuklandı? Adnan Oktar tutuklanma sebebi ne, suçu ne? Adnan Oktar neden hapiste?

Adnan Oktar neden tutuklandı? Adnan Oktar tutuklanma sebebi ne, suçu ne? Adnan Oktar neden hapiste?

Adnan Oktar neden tutuklandı? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 20. duruşmasına, Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Peki, Adnan Oktar neden tutuklandı? Adnan Oktar tutuklanma sebebi ne, suçu ne? Adnan Oktar neden hapiste?

ADNAN OKTAR NEDEN TUTUKLANDI?

Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.

11 Temmuz 2018'de Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dâhil birçok suç iddiasıyla gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Heyet ayrıca Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi.

106 sanığı "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları verdi. Davada ayrıca 67 sanık da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırdı.