Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı, tahliye oldu mu soruları gündeme geliyor. Adnan Oktar'ın mahkemesi bugün yeniden görüldü. Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı ve Adnan Oktar tahliye oldu mu, son durum ne merak ediliyor. Peki, Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı? Adnan Oktar tahliye oldu mu, son durum ne?

Adnan Oktar tahliye oldu mu ve Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı merak ediliyor. Adnan Oktar son durumu ne, ne zaman tahliye olur gündeme geliyor. Bugün görülen davada Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı? Adnan Oktar tahliye oldu mu, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

ADNAN OKTAR KAÇ YIL CEZA ALDI?

Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti. Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına, kanun gereğince direnmenin söz konusu olmadığını belirtti. Başkan dava dosyalarının birleştiği, iki sanığın ise öğle arasından sonra savunmalarının alınacağını ifade etti. Mahkeme başkanı, sanıkların istinafın bozma ilamına karşı kısa beyanlarının alınacağını söyledi.

Tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

ADNAN OKTAR TAHLİYE OLDU MU?

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından dava bugün yeniden görüldü. Mahkemede savunma yapan Adnan Oktar, "Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.