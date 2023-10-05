İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 14 sanığın hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen kararı onadı. Peki, Adnan Oktar cezaevinden, hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı? İşte detaylar...

Adnan Oktar cezaevinden, hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Adnan Oktar kaç yıl ceza aldı?

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik davada verilen kararın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı. Peki ama Adnan Oktar cezaevinden, hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu? Adnan Oktarkaç yıl ceza aldı? İşte detaylar…

ADNAN OKTAR CEZAEVİNDEN, HAPİSTEN ÇIKTI MI, TAHLİYE OLDU MU?

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırmıştı. Yönetici konumunda olduğu belirtilen Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıkların da ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Adnan Oktar

ADNAN OKTAR KAÇ YIL CEZA ALDI?

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İncelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanıklar hakkında verilen kararı onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararında şirketlerin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığına, suça dahil olan varlıkların ve gelirlerin suçla ilişkilendirildiğine dair yeterli ve somut kanıtların mevcut olduğunu belirtti. Ayrıca, bu varlıkların suçun temelini oluşturduğu vurgulandı. Dolayısıyla, sanıkların ortak olduğu şirketlerin el konulması ve TMSF'ye devredilmesi kararının hukuka aykırılık içermediğine karar verildi.

Kararda ayrıca, delillerin ve işlemlerin eksiksiz olduğu, değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı ve istinaf başvurusunun reddedildiği açıklandı. Yargıtay yolunun açık olduğu da kararda belirtildi. Sonuç olarak İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 14 sanığın 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen kararı onadı.

Adnan Oktar

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