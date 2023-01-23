Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. En az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 117 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlana başvurmak isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırlıyor.Peki Adnan Menderes Üniversitesi 117 personel alımı ne zaman başlayacak? kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? KPSS şartı var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bünyesinde diyetisyen, hemşire, laborant, sağlık teknikeri, büro personeli koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olarak istihdam etmek üzere 117 sözleşmeli personel alacak. Peki, Adnan Menderes Üniversitesi 117 personel alımı ne zaman başlayacak? kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? KPSS şartı var mı? başvurular nasıl yapılacak? Başvuru için istenilen belgeler neler ? Detaylar haberimizde...

KADRO VE BRANŞ DAĞLIMI NASIL OLACAK?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 personel alımı yapacak. Adnan Menderes Üniversitesin yayınladığı ilana göre kadro ve branş dağlımı şu şekilde:

40 Destek Personeli,

10 Koruma v Güvenlik Görevlisi,

50 Hemşire,

4 Büro Personeli,

9 Sağlık Teknikeri,

1 Laborant,

1 Diyetisyen,

KPSS ŞARI VAR MI?

Üniversite personel alımlarında 50 KPSS puan şartı aranacak. Buna göre 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversitenin personel alımı ilanı için başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece şahsen yapılacak. Başvurular 20 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında www.adu.edu.tr/ adresinden veya e devlet kariyer kapısı adresinden onlen şekilde yapılacak.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER?