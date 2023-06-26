Adnan Menderes Seyir Terası Nallıhan'da hizmete girdi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Seyir Terası hizmete girdi. Sarıyar Mahallesi'ndeki Sarıyar Barajı'nın bulunduğu kayalıklar üzerindeki Menderes Köşkü ve çevresi, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın girişimleriyle yeniden düzenlendi. Yapımı tamamlanan Adnan Menderes seyir terası, bölge turizmine kazandırılacak.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Seyir Terası hizmete girdi.
Sarıyar Mahallesi'ndeki Sarıyar Barajı'nın bulunduğu kayalıklar üzerindeki Menderes Köşkü ve çevresi, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın girişimleriyle yeniden düzenlendi.
Yapımı tamamlanan Adnan Menderes seyir terası, bölge turizmine kazandırılacak.
Belediye Başkanı Öntaş, merhum Adnan Menderes'in aziz hatıralarını yaşatarak ilçe turizmine hizmet amacıyla Sarıyar Hasan Polatkan Barajı kenarında yapımını tamamladıkları özel seyir terasının ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunacağını belirterek, "Adnan Menderes Seyir Terasımız Nallıhan'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.