Adnan Menderes Havalimanı ne zaman yapıldı? İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı kim yaptı?

Adnan Menderes Havalimanı Türkiye'nin İzmir iline hizmet veren uluslararası havalimanıdır. Şehir merkezinin 14 km güneyinde, Gaziemir ve Menderes ilçeleri sınırları içindedir. Adını 1950-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Adnan Menderes'ten (1899-1961) almaktadır. Havalimanının sahibi Devlet Hava Meydanları İşletmesi iken işletmecisi TAV Havalimanları'dır. Peki, Adnan Menderes Havalimanı ne zaman yapıldı? Adnan Menderes Havalimanı'nı kim yaptı?

2022 yılında 9.837.110 yolcu ve 69.380 uçak trafiğine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Havalimanı, ülkenin en işlek dördüncü havalimanıdır. Kargo trafiği bakımından ise 140.463 ton ile ülkedeki havalimanları arasında dördüncü sıradadır. Adnan Menderes Havalimanı ne zaman yapıldı? Adnan Menderes Havalimanı'nı kim yaptı?

ADNAN MENDERES HAVALİMANI NE ZAMAN YAPILDI?

Açılış : 17 Kasım 1987

Eski adı Cumaovası Havaalanı olan Adnan Menderes Havalimanı yeniden inşa edilmeden önce, İzmir'deki sivil uçuşlar Çiğli Havaalanı'ndan gerçekleştiriliyordu. Çiğli Havaalanı onarıma girdiği zamanlarda Cumaovası Havaalanı devreye alınıyordu; ancak teknik yetersizlikler nedeniyle gece uçuşları yapılamıyordu ve büyük uçaklar piste inemiyorduCumaovası Havaalanı'nda ayrıca Türkiye'nin ilk havacılık müzesi kuruluydu 15 Mayıs 1971'de açılan ve 1978 yılına kadar açık kalan müze, daha sonra İstanbul'a taşındı

Artan ihtiyaçla birlikte Cumaovası Havaalanı'nın sivil uçuşlara tahsis edilmesi yönündeki planlar 1980'lerin başında oluşturuldu ve çevredeki araziler istimlak edildi. Proje tutarı 15 milyar 300 milyon lira olarak belirlenen havalimanının temelini Mayıs 1984'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren attı. Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in adı verilen ve 17 Kasım 1987'de Başbakan Turgut Özal'ın katılımıyla açılan havalimanı, o tarihte İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin ikinci büyük havalimanıydı. Evren'in havalimanına İzmir'in Kurtuluşu anısına 9 Eylül adının verilmesi önerisi Özal hükûmetince kabul edilmedi.