1980'lerin başında yaklaşık 4 milyar ABD Doları değerinde net bir malvarlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Peki, Adnan Kaşıkçı kimdir? Adnan Kaşıkçı hayatı ve biyografisi nedir? Adnan Kaşıkçı kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde...

ADNAN KAŞIKÇI KİMDİR?

Adnan Kaşıkçı (d. 25 Temmuz 1935, Mekke- ö. 6 Haziran 2017, Londra, İngiltere), aile kökeni Kayseri'ye dayanan Türk asıllı Suudi iş adamı ve sanayicidir. 1970 ve 1980'li yıllarda yaptığı uluslararası silah anlaşmaları ile Dünyanın En Zengin iş adamları listesine girmiştir. 1980'lerin başında yaklaşık 4 milyar ABD Doları değerinde net bir malvarlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Mekke doğumlu milyarder, 1987 yılında Karanlık silah tüccarları: Adnan Kaşıkçı'nın Lüks Yaşamı ve Gösterişli Anlaşmaları başlığıyla Time dergisinin kapağında yer almıştır.

80'li yıllarda Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile yakın olduğu yönündeki suçlamalar sonucu İsviçre'de hapis yatan Kaşıkçı, Dünya'nın en büyük yatı olan 86 metrelik Nabila'nın da sahibiydi.

Aynı zamanda 1997 yılında trafik kazasında Prenses Diana'yla beraber hayatını kaybeden Dodi Al Fayed'in dayısı olan milyarder Suud iş adamı Adnan Kaşıkçı yaşamını sürdürdüğü Londra'da 6 Haziran 2017'de 81 yaşında ölmüştür.

Ortadirek Şaban filmindeki zengin iş adamı "Adnan Bıçakçı" karakteri ile kendisine gönderme yapılmıştır.