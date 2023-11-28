İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye ya da AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Peki, Adnan Beker hangi partiden milletvekili oldu, nereden seçildi? Adnan Beker hangi partiye geçti? Adnan Beker kimdir ne iş yapar? İşte detaylar…

Adnan Beker hangi partiden milletvekili oldu, nereden seçildi, hangi partiye geçti? Adnan Beker kimdir ne iş yapar?

Son dönemde istifa rüzgarları esen İyi Parti'den son olarak ayrılan isimlerden biri Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu. Beker'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. AK Parti ya da CHP'ye katılacağı söylenen Beker, iddialar hakkında konuştu. Peki, Adnan Beker hangi partiden milletvekili oldu, nereden seçildi? Adnan Beker hangi partiye geçti? Adnan Beker kimdir ne iş yapar? İşte detaylar…

ADNAN BEKER HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ OLDU, NEREDEN SEÇİLDİ?

Adnan Beker 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. Dönemde seçilerek İyi Parti'nin Ankara Milletvekili oldu.

Beker, 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı olmuş seçimlerde 17.548 oy (%33.9) oy alarak 2. olmuştur. 2019 yılında CHP listesinden İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.

ADNAN BEKER HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

AK Parti'ye ya da CHP'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili konuşan Beker, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Beker, "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam."dedi.

FUHUŞ OTELİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. Akşener'in sözünü ettiği otel Beker ile ilişkilendirilmiş, Beker ise iddiaları reddetmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyip Akşener'in iddiasında Beker'i ima ettiği iddiasını yalanlamıştı.

"KEŞKE İFTİRA ATILMADAN AÇIKLAMA YAPSAYDILAR"

Fuhuş iddialarıyla ilgili tv100'den Deniz Gürel'e konuşan Beker, "Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener'in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var? Keşke bu açıklamaları, bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı, ben de konuşmasaydım. Ben, Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara'da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor." dedi.

ADNAN BEKER KİMDİR NE İŞ YAPAR?

Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; Petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu.