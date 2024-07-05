Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?
Futbolseverler Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Peki, Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?
ADMİRA WACKER HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYUYOR?
FC Admira Wacker Mödling 1905 yılında Avusturya'nın Maria Enzersdorf kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir. Maçlarını 12,000 kişilik Trenkwalder Arena'da oynamaktadır.