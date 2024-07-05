Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Peki, Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADMİRA WACKER FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN

Admira Wacker-Fenerbahçe Maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maç, saat 20:00 başlayacak.

ADMİRA WACKER FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Admira Wacker ile Fenerbahçe arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADMİRA WACKER FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

Admira Wacker ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Umgebung'da, Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt Stadyumu'nda oynanacak.