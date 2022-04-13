Adliye kaçta açılıyor? Adliye çalışma saatleri 2022! Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Adliye çalışma saatleri merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin çalışma saatleri 2022 oldukça merak ediliyor. Her türlü hukuksal ve adalet işlerinin yapıldığı, içerisinde mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin bulunduğu bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Peki, Adliye çalışma saatleri 2022: Adliyeler saat kaçta açılıyor? Adliyeler kaçta kapanıyor? Adliyede öğle arası saati kaçtır? Adliyeler hangi saatler arası açık? Adliyeler kaça kadar açık? İşte detaylar haberimizde...

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022 ADLİYELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden halledilebiliyor. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.

ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

2022 ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.

ADLİYELER RESMİ TATİL GÜNÜ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.

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