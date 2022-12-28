Adli Tıp kurumu personel alımı ne zaman, şartları ne? Adli Tıp kurumu personel alımı kontenjan dağlımı nedir?

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na personel alınacak. Resmi Gazete'de yayınlanan. İlana göre, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Erzurum'da istihdam edilmek üzere, mühendis, kimyager ve biyolog alınacak. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adli Tıp kurumu personel alımı kontenjan dağlımı nedir? Adli Tıp kurumu personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığına bağlı olan Adli Tıp Kurumu memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazetede 28 Aralık 2022 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Adli Tıp Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Memur Alımı yapılacak. Söz konusu ilan için alımlar 2022/4 Kapsamında Kadrolu memur Alımı yapılacak. Adaylardan aranan başvuru şartları ve Kontenjan dağılımı nedir? Adli Tıp kurumu personel alım başvurusu nasıl yapılır? Adli Tıp kurumu personel alımı kontenjan dağlımı nedir? Adli Tıp kurumu personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak. Başvurular 02 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecekler.

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Söz konusu alımlar Lisans mezunu adaylardan yapılacak olup adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

ADLİ TIP KURUMU KONTEJAN DAĞLIMIM NEDİR?

Adli Tıp Kurumu memur alımında alımlar merkez ve taşra teşkilatına gerçekleştirilecektir. Buna göre,

10 Mühndis ( 4 Bilişim, 4 Mühendis, 2 Kimya ),

3 Kimyager,

7 Biyolog,

olmak üzere toplamda 20 kişilik kadro ile memur alımı yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adli Tıp Kurumu memur alımı için başvurular 2-15 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular için adaylara 2 haftalık başvuru süresi verilecektir. Buna göre başvurular sadece Elektronik ortamda onlineyapılacak.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde belirtildi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 15 Ocak 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.