Adli tatilde dava açılır mı, açılmaz mı? Adli tatilde hangi davalar görülmez, görülür? Adli tatilde anlaşmalı boşanma, ceza, idari, tahliye davası açı

Adli tatilde açılabilecek davalar; hukuk davaları, ceza davaları ve idari ile vergi davaları için farklılık gösterebilmekte ve ilgili kanunlarda kanun koyucu tarafından da ifade edilmektedir. Peki, Adli tatilde dava açılır mı, açılmaz mı? Adli tatilde hangi davalar görülmez, görülür? Adli tatilde anlaşmalı boşanma, ceza, idari, tahliye davası açılabilir mi?

Adli tatilde hangi davalar açılabilir sorusu merak edilmektedir. Vatandaşların davalı veya davacı olabileceği davalar hakkında sorular soruluyor. Peki, Adli tatilde dava açılır mı, açılmaz mı? Adli tatilde hangi davalar görülmez, görülür? Adli tatilde anlaşmalı boşanma, ceza, idari, tahliye davası açılabilir mi?

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI, AÇILMAZ MI?

Adli Tatil, zaman zaman kanun koyucu tarafından kısaltılmış veya tarihleri değiştirilmiş olsa da, son ve güncel haliyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer almaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer ve yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. Adli tatil süresince, hukuk davaları da aynı kanunun 103. maddesinde belirtilen kurallar doğrultusunda işlenir. Ceza yargısı ve idari yargıdaki davalarda ise adli tatil içinde görülebilecek davalara ilişkin düzenlemeler, ilgili yargı kanunlarında yer almaktadır.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEZ, GÖRÜLÜR?

Adli tatil, hâkimler ve savcılar için belirli bir süreyle sınırlı olarak yıllık izin benzeri bir düşünceyle ele alınabilir. Adaletin koruyucusu ve sağlayıcısı olsalar da, memur statüsünde olmaları nedeniyle tatil haklarına saygı gösterilmesi önemlidir. Kanun koyucu, onların haklarını koruyarak adli tatilin ihlal edilmemesini sağlamıştır. Tabii ki, adli tatil döneminde de açılabilecek ve görülebilecek davalara izin verilmiştir.

Adalet sisteminin düzgün işleyebilmesi için adli tatil, hukukun gerektirdiği bir süreçtir. Bu dönemde tarafların ve yargı mensuplarının hakları gözetilerek adil ve etkin bir yargılama süreci sürdürülür. Adli tatil, adaletteki hızlı ve doğru karar verme sürecini desteklemek ve yargı mensuplarına dinlenme imkanı tanımak amacıyla hayati öneme sahiptir.

ADLİ TATİLDE ANLAŞMALI BOŞANMA, CEZA, İDARİ, TAHLİYE DAVASI AÇILIR MI?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesi adli tatilde görülebilecek olan hukuk davalarını ifade etmektedir. Bu kanun hükmünü dikkate alarak adli tatilde görülen hukuk davalarına şu örnekleri verebiliriz:

Nafaka davaları

Soybağı davaları

Velayet ve vesayetle ilgili davalar ve işler

İşçilerin hizmet akdiyle ilgili yahut iş sözleşmelerinden kaynaklı olarak açtıkları iş davaları

Tahkimde mahkemenin alanına giren davalar ve işler

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar ve işler

Çekişmesiz yargı işleri

Hukuk davalarının adli tatille alakalı süresine baktığımızda Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun 104. maddesinden faydalanmamız gerekir. Maddeye göre kanunda ifade edilen sürelere adli tatil etki etmemekte bu nedenle davanın açılması için adli tatilin bitmesi beklenmemelidir. Adli tatil sürerken de dava açma süresi ilerlemekte durmamaktadır. Fakat sürelerin bitmesi adli tatilin bitmesine rastladığı durumlarda adli tatilin bitmesinden itibaren dava açma süresi 1 hafta daha uzatılır.